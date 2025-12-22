پخش زنده
امروز: -
خواست خدایی گفت: در هفته مقاوت برنامههای متنوع فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: به مناسبت سالروز شهادت شهید سپهبد حاج «قاسم سلیمانی»، و هفته مقاومت برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و تجلیل از خانواده شهدا در استان برگزار میشود.
سرهنگ سلمان خواست خدایی به سالروز ولادت امام علی (ع) و سالروز شهادت سردار دلها سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» و روز جهانی مقاومت اشاره کرد و افزود: هر سال دستورالعمل بزرگداشت روز جهانی مقاومت به دستگاهها ارسال میشود و در این راستا امسال نیز این دستورالعمل با امضای استاندار و ریاست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان به صورت بومیسازیشده ابلاغ میشود.
سرهنگ خواست خدایی با اشاره به برنامههای پیش بینی شده در این هفته اضافه کرد: برنامههای متنوعی از جمله برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع مقاومت، تولید و انتشار محتوای مرتبط در فضای مجازی، و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بهویژه مدافعان حرم به مناسبت گرامیداشت هفته مقاومت در استان پیش بینی شده است.
وی از اعلام آمادگی و همکاری صدا و سیمای مرکز استان و ادارات مختلف لازم را برای اجرای ویژهبرنامههای مقاومت خبر داد و گفت: ضروری است همه برنامهها در سامانه «سادم» همانند سالهای گذشته ثبت شوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به جنگ تحیملی ۱۲ روزه افزود: دفترچه عملکرد استانها در این زمینه توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در حال تهیه است و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود عدم درگیری مستقیم در جنگ، اقدامات ارزشمندی در حوزه پشتیبانی و تبیین ابعاد آن انجام داده است.
خواست خدایی افزود: گزارشها، اسناد و تصاویر مربوط به اقدامات استان در این زمینه جمعآوری شده و پس از تکمیل نهایی برای درج در این دفترچه به مرکز ارسال میشود.