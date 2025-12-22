استاندار خراسان شمالی گفت: عملکرد استان در این تبصره قابل قبول است، اما لازم است روند بررسی و پرداخت طرح‌ها از سوی بانک‌ها با شتاب بیشتری انجام شود.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در دوازدهمین کارگروه اقتصادی و اشتغال استان با اشاره به عملکرد تبصره ۱۸ با بیان اینکه سفر‌های رئیس‌جمهور به استان‌ها باید بارقه امیدی برای سرمایه‌گذاران باشد، افزود: بانک‌ها در این مسیر نقش تسهیل‌گری دارند و اینکه میزان پرداخت برخی بانک‌ها صفر درصد است، موضوعی بسیار عجیب و قابل تأمل است.

وی افزود: این بررسی‌ها باید در حد مقایسه انجام شود تا میزان تحقق تعهدات مشخص شود.

نوری با تأکید بر انتظار بیشتر از بانک‌های عامل افزود: از عدم همکاری برخی بانک‌ها گلایه‌مند هستیم و شتاب‌بخشی در پرداخت تسهیلات از مطالبات جدی مدیریت استان است.

وی همچنین با اشاره به عدم اهتمام برخی سرمایه‌گذاران برای بازگشت به چرخه تولید گفت: این موضوع باید به‌طور دقیق بررسی شود و در این زمینه نباید با کسی تعارف داشت، چرا که منابع مردم و استان در اختیار این افراد قرار گرفته است.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تبصره‌ها بخشی از مشکلات را حل می‌کنند و حتی اعداد خرد نیز می‌توانند گره‌گشا باشند، چرا که مصادیق متعددی وجود دارد که منجر به اشتغال پایدار شده‌اند.

نوری با اشاره به تعهد مدیران برای پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان افزود: در این زمینه برخورد سلیقه‌ای وجود ندارد و برای رسیدن به جهش اقتصادی، تنها اصرار و مطالبه‌گری مدیران پاسخگو خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: طرح‌ها کارگشا و گره‌گشا خواهند بود و بانک‌ها باید با جدیت تسهیلات سفررئیس‌جمهور را پیگیری کرده و دغدغه‌های مدیریت استان را نیز به‌طور شفاف مطرح کنند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی، نیز در این نشست در خصوص ارائه گزارش تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار داشت: ۱۳ بانک عامل، عاملیت اجرای یک‌هزار و ۹۱۱ طرح را با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بر عهده دارند.

معموری افزود: تاکنون یک‌هزار و ۲۳۶ طرح به مبلغ ۱۸ همت بررسی و به بانک‌های عامل معرفی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۷ پرونده با اعتباری بالغ بر ۴۶۶ میلیارد تومان منجر به پرداخت تسهیلات شده است.

معموری با اشاره به چالش تأمین منابع مالی تصریح کرد: در تأمین منابع از سوی بانک‌های عامل کشور مقاومت‌هایی وجود دارد، اما کمک به پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها موظف‌اند تا اردیبهشت‌ماه سال آینده بیش از ۵۰ درصد سهم ابلاغی تسهیلات سفر رئیس‌جمهور را پرداخت کنند.