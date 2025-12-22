مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از رسیدن میزان باسوادی به بیش از ۹۶ درصد در میان گروه هدف خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان طی پیامی فرا رسیدن هفته نهضت سوادآموزی را تبریک گفت.

متن پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است :

بسم الله الرحمن الرحیم

آموختن همواره به عنوان مفهومی جهان شمول در تمامی ادیان وحیانی توصیه شده است و قداست و ارزش ذاتی این مفهوم تا بدانجاست که خداوند در قرآن کریم با سوگند به کلمه و آنچه توسط آن نگاشته میشود نسخه‌ای شفابخش را برای تمامی عصر‌ها و نسل‌ها به نوع بشر معرفی کرده است.

آموزش بزرگسالان بعد از انقلاب اسلامی در ایران با پیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۵۸ مبنی بر آنکه لازم است:" تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن به پا خیزند" آغاز شد و تاکنون نیز با جدیت استمرار داشته است.

اکنون مفتخریم که با تلاش و مجاهدت‌های دست اندرکاران و مجاهدان این عرصه مبارک، شاهد شکل گیری انقلاب عظیم به جهت عمل به فرمایشات معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در راستای ریشه کنی بی سوادی در سرتاسر کیان اسلامی هستیم.

در آغاز انقلاب، میزان باسوادی استان حدود ۳۷ درصد بود، اما امروز، با مجاهدت فرهنگی صورت گرفته، این رقم به بیش از ۹۶ درصد در میان گروه هدف رسیده است، این امر نشانگر نهضتی موفق و ماندگار است که بر پایه ایمان و اراده استوار شده است.

اینجانب به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، دست تمام فعالان و تلاشگران این نهاد بزرگ را به گرمی می‌فشارم و تلاش‌شان را در پیشبرد آرمان الهی «رفع محرومیت از علم» ارج می‌نهم.