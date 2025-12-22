پخش زنده
همزمان با شب یلدا، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) آران میزبان ابتکاری برای پیوند سنتهای ایرانی و اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسجد حضرت ابوالفضل (ع) آران امسال در ابتکاری متفاوت، میزبان برگزاری آیین شب یلدا در فضای مسجد بود اقدامی که با هدف تلفیق سنتهای اصیل ایرانی با آموزههای دینی و تقویت پیوندهای اجتماعی و خانوادگی برگزار شد.
در این برنامه، برگزاری مراسم شب یلدا در کنار فضای معنوی مسجد، فرصتی برای تحقق صلهرحم بهعنوان یکی از سنتهای مؤکد اسلامی فراهم کرد تا خانوادهها در کنار یکدیگر، با پاسداشت آیین کهن یلدا، بر مفاهیمی همچون همدلی، انس خانوادگی و ارتباطات اجتماعی سالم تأکید کنند.