انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرسنندج
معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: ساماندهی صنوف و مشاغل آلاینده شهری در سنندج ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ازهاری در جلسه بررسی ساماندهی و احداث شهرک صنوف آلاینده و مشاغل مرتبط در شهر سنندج گفت: ساماندهی این مشاغل یک ضرورت اجتنابناپذیر است و اجرای آن باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ نظم شهری، حقوق شهروندان و اشتغال پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی در واگذاری زمین به صنوف آلاینده افزود: هرگونه واگذاری زمین باید پس از تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و کاربری انجام شود و آغاز فعالیت صنفی بدون طی مراحل قانونی، در آینده منجر به بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: شفافیت در تصمیمگیریها و پایبندی به قوانین، زمینهساز اعتماد صنوف و شهروندان و تضمینکننده موفقیت این طرح خواهد بود.
ازهاری با تأکید بر لزوم آمادهسازی کامل زیرساختهای شهری برای احداث شهرک صنوف آلاینده، گفت: تأمین آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی و همچنین تحویل کامل واحدها به بهرهبرداران واقعی، باید پیش از آغاز فعالیت صنفی بهطور کامل محقق شود.
وی افزود: تدوین برنامه زمانبندی دقیق و تضمین ایفای تعهدات پیمانکاران و ذینفعان، برای جلوگیری از تکرار مشکلات پروژههای مشابه گذشته ضروری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با بیان اینکه هدف نهایی این طرح، ایجاد نظم شهری در کنار حمایت از صنوف و تثبیت اشتغال است، گفت: بهمنظور تسریع در تصمیمگیری و حل این معضل چندینساله، مقرر شد جلسهای تخصصی با حضور دستگاهها و ذینفعان اصلی برگزار شود تا تصمیمی عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود.