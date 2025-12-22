پخش زنده
مشاور رئیس سازمان فضایی ایران گفت: دادههای ماهوارههای سنجشی در مدیریت منابع طبیعی و مدیریت بحرانها کاربرد فراوان دارد.
علی صادقی نایینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ماهوارهها به سه دسته ناوبری، سنجش از دور و مخابراتی تقسیم میشوند. کاربردهای ماهوارههای ناوبری به تعیین محدوده زمان و موقعیت است یعنی طول و عرض جغرافیایی را حتی دقیقتر از ساعت و گوشیهای هوشمند تعیین میکند که در مسیر یابها نقش مهمی دارد. دسته دیگر ماهوارههای سنجش از دور هستند که در تصویربرداری و داده برداری از زمین نقش دارند.
وی ادامه داد: این ماهوارههای سنجشی در هواشناسی و مدیریت بحران کاربرد دارند و برای مدیریت منابع انرژی استفاده میشوند.
نایینی با اشاره به دسته سوم ماهوارهها به نام "ماهوارههای مخابراتی" گفت: در این نوع ماهوارهها که در صدا و سیما استفاده میشود دسترسی به اینترنت و صدا و تصویر، امکان پذیر است.
مشاور رئیس سازمان فضایی ایران گفت: درحال حاضر از ماهوارههای سنجشی برای تعیین نشانی پلاکهای مختلف سازههای ساختمانی بر اساس تصاویر ماهوارهای استفاده و در طرحهای شهری هم از این ماهوارهها استفاده میشود، همچنین رصد و ارزیابی تغییر و تحولات زمین با کمک ماهوارههای سنجشی صورت میگیرد که در مسائل کوه خواری و زمین خواری میتوان از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: درمنابع طبیعی و رصد منابع آب مانند آبهای مشترک بین ایران و افغانستان از دادههای ماهوارههای بومی ایران استفاده میشود.
صادقی نایینی با بیان اینکه تولید نقشههای مختلف و پردازش و پیش پردازش این دادهها در مسائل روز کشور کاربرد دارد، ادامه داد: در مدیریت بلایای طبیعی در کشور میتوان با استفاده از ماهوارهها به سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان هلال احمر دادهها را منتقل کرد و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد، برای مثال در سیل سال قبل سیستان و بلوچستان براساس دادههای ماهوارههای اقداماتی صورت گرفت و نقشهها در اختیار سازمانهای متولی قرار میگیرد.
وی گفت: در بخش مخابراتی برای ارتباطات بین بانکی و ارسال دادهها در اینترنت استفاده میشود، البته فناوری فضایی میطلبد که با سایر کشورها نیز همکاری صورت گیرد و از آنجا که ایران جزو سازمان فضایی همکاریهای آسیا و اقیانوسیه است با این سازمان همکاریهای خوبی صورت میگیرد، در همین راستا ۷ دی امسال، سه ماهواره ظفر، پایا و کوثر ۲ از پایگاهی در روسیه به فضا پرتاب میشود.
نایینی افزود: گامهای نخستین ما در حوزه فضایی ۲۰ سال قبل برداشته شد و اکنون ماهوارههایی با قدرت ۵ متر و ۱۰ متر با قدرت کیفی هستیم که حاصل تلاش متخصصان در ۳ بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی است.