فرماندار سرپل‌ذهاب گفت : ۱۲ هزار سرپرست خانوار از مزایای کارت مرزنشینی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۱۵ هزار خانوار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، میرحسین رحیمی برضرورت ساماندهی تجارت مرزی، حمایت از بازارچه‌ها و تسهیل صدور کارت مرزنشینی برای ساکنان نوار مرزی تأکید کرد و افزود: معیشت مرزنشینان یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت پایدار است و امنیت مرز‌ها بر سه پایه نیرو‌های مرزبانی و امنیتی، دیپلماسی و سیاست‌های بین‌المللی و حضور فعال مردم و برخورداری آنان از معیشت پایدار استوار است.

فرماندار سرپل‌ذهاب تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های امنیتی و مردم مرزنشین را عامل اصلی تثبیت امنیت دانست و مرز‌ها را نه تنها خطوط جغرافیایی بلکه نماد هویت و استقلال کشور توصیف کرد که با مدیریت صحیح، می‌تواند به فرصت توسعه و تعامل بین‌المللی تبدیل شود.

رحیمی با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان سرپل‌ذهاب که حدود ۴۸ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد، بخش دشت ذهاب را کانون اصلی توسعه و امنیت مرزی دانست و افزود: حضور مردم آگاه و عزتمند در این بخش، نقش بی‌بدیلی در حفظ امنیت و تحقق توسعه پایدار دارد.

وی ادامه داد: دولت وفاق ملی و مدیریت ارشد استان کرمانشاه با تمرکز بر توسعه اقتصادی مناطق مرزی، طرح‌های مؤثری تدوین کرده‌اند که نتیجه آن، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و بهبود چشم‌انداز معیشتی مرزنشینان به‌ویژه در بخش دشت ذهاب است.

فرماندار سرپل‌ذهاب در تشریح پروژه‌های کلان منطقه به سامانه گرمسیری با حمایت مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این طرح مناطق ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و بخش‌هایی از ایلام و خوزستان را پوشش می‌دهد و نقش مهمی در توسعه کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت و بهبود آبیاری دارد.