مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد که از ابتدای سال ۳۰ هزار مشترک بدمصرف به کنتورهای هوشمند مجهز شده و برنامهریزی شده است تا پایان ۱۴۰۵، ۱۷۹ هزار کنتور دیگر نیز هوشمند شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ملی «سبا» (سفیران بهینهسازی انرژی) بهعنوان یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق در حوزه فرهنگسازی و مدیریت مصرف، امروز با تمرکز بر آموزش بانوان در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این مراسم گفت: این شرکت وظیفه تأمین برق مشترکان استان تهران بهجز شهر تهران را بر عهده دارد و با بیش از ۲ میلیون مشترک، برقرسانی به پهنهای گسترده از لواسان تا ورامین را انجام میدهد.
وی با اشاره به تأمین برق حدود ۷ میلیون نفر جمعیت در استان تهران افزود: برقرسانی به ۲۱ شهرک صنعتی استان انجام میشود و حدود ۳۵ درصد انرژی توزیعی به بخش صنعتی و نزدیک به ۳۰ درصد به بخش خانگی اختصاص دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه برای عبور موفق از اوج بار، ۱۴ مگاپروژه طراحی شده است، گفت: در قالب این پروژهها، ۱۷۰ برنامه عملیاتی تدوین شده تا پیک مصرف برق تا سال ۱۴۰۵ با کمترین چالش مدیریت شود.
وی تابستان ۱۴۰۴ را یکی از سختترین دورههای تأمین برق دانست و اظهار کرد: کاهش بارندگی، افت سطح آبهای زیرزمینی، کمبود ذخایر سدها و از مدار خارج شدن نیروگاههای برقآبی، همزمان با مصرف حدود ۳۵ هزار مگاوات برق در سیستمهای سرمایشی، فشار زیادی بر شبکه برق کشور و استان تهران وارد کرد.
به گفته وی، در استان تهران بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه برای تأمین آب شرب فعال است و با وجود محدودیتها، تلاش شد حتی در شرایط خاموشی، برق این چاهها قطع نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف گفت: طرح سبا با مشارکت همکاران در ۲۲ منطقه توزیع برق استان اجرا میشود و آموزش بانوان بهعنوان یکی از محورهای اصلی این طرح در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در کشور حدود ۴۰ درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی است که در روزهای گرم سال افزایش مییابد و عمدتاً به سیستمهای سرمایشی مربوط میشود. بر همین اساس، آموزش دانشآموزان و بانوان دو برنامه محوری برای اصلاح الگوی مصرف است.
به گفته این مقام مسئول، تاکنون نزدیک به ۳۰ مدرسه و حدود ۱۱ هزار دانشآموز در استان تهران آموزشهای مدیریت مصرف برق را دریافت کردهاند و هدفگذاری شده است با اجرای طرح سبا، مصرف برق خانگی تا پیک سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
حسن بکلو تأکید کرد: تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، استفاده از تجهیزات کممصرف و مدیریت زمان استفاده از وسایل پرمصرف، از مهمترین راهکارهایی است که با آموزش بانوان میتواند نقش مؤثری در پایداری شبکه برق ایفا میکنند ..
وی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، گفت: کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در بخش خانگی میتواند به تأمین پایدار انرژی برای صنعت و کشاورزی کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: برخی مناطق استان، بهویژه مناطق ویلایی، به دلیل پایین بودن هزینه برق انگیزه کافی برای صرفهجویی ندارند و همین موضوع باعث افزایش مصرف شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار مشترک پرمصرف استان به کنتور هوشمند مجهز شدهاند و طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۷۹ هزار کنتور دیگر نیز هوشمند خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ۷۰ دستگاه اجرایی استان تهران در فرآیند اجرای برنامههای مدیریت مصرف و هوشمندسازی مشارکت دارند تا با آموزش و کنترل مصرف، میزان مصرف انرژی به شکل پایدار مدیریت شود.
کاهش ۵ درصدی مصرف برق در استان تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اینکه با همکاری شهروندان، مصرف برق استان نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است گفت: این کاهش ۵ درصدی نشاندهنده همکاری خوب شهروندان در مدیریت مصرف است و امید میرود با ادامه این اقدامات، بتوان نیاز مصرف کشور را امسال در سطح ثابتی نگه داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه با بیان وضعیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم، استان تهران تنها ۳۲ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی داشت که امسال این رقم دو برابر شده و برنامهریزی شده است تا ۱۲۷۰ مگاوات طرح جدید آغاز شود. همچنین ۲۵۰۰ مگاوات زمین برای توسعه نیروگاههای خورشیدی اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: در راستای فرهنگسازی مصرف انرژی و ترویج استفاده از انرژیهای پاک، پنلهای خورشیدی برای ۱۲۰۰ مدرسه استان آماده شده است که از این تعداد، ۴۰۰ مدرسه در تهران بزرگ قرار دارند. با برنامهریزی و پیگیریهای انجام شده، هدفگذاری شده تا دهه فجر تمامی ۱۲۰۰ مدرسه مجهز به پنلهای خورشیدی شوند.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر کاهش مصرف، به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کمک میکند و شهروندان نیز با رعایت الگوی مصرف، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و کاهش فشار بر سیستمهای صنعتی و خانگی دارند.