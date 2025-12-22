تخصیص سوخت به گلخانه‌های واقع در مسیر لوله گاز که پیش از این ممنوع بود، به‌صورت موردی و اضطراری مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در پی کاهش محسوس دما و افزایش خطر سرمازدگی محصولات گلخانه‌ای، تخصیص سوخت به گلخانه‌های واقع در مسیر لوله گاز که پیش از این ممنوع بود، به‌صورت موردی و اضطراری مورد موافقت قرار گرفت.

این تصمیم با پیشنهاد مهندس سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و با موافقت دکتر طالبی، استاندار کرمان، در جلسه مدیریت بحران روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در شهرستان جیرفت اتخاذ شد.

بر اساس این مصوبه، تخصیص سوخت گازوئیل به گلخانه‌های واقع در مسیر لوله گاز صرفاً به‌صورت اضطراری و تنها با هدف جلوگیری از سرمازدگی محصولات گلخانه‌ای انجام می‌شود. میزان این سهمیه بر مبنای سطح زیر کشت و به میزان ۰.۴ لیتر به ازای هر متر مربع در ماه و فقط برای مدت ۱۰ شبانه‌روز در نظر گرفته شده است.

در این مصوبه تأکید شده است بهره‌برداران موظف‌اند سهمیه تخصیصی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نیاز گلخانه‌ها تا پایان فصل سرد سال تأمین شود و پس از مصرف این میزان، هیچ‌گونه سهمیه یا سوخت مازاد دیگری قابل تأمین نخواهد بود.

همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به بهره‌برداران و نظارت مستمر بر نحوه توزیع و مصرف سوخت تأکید شده است.