در راستای اجرای دقیق قانون هوای پاک و با هدف برقراری توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، هفتمین نشست کمیسیون ماده ۱۱ استان یزد برگزار و در خصوص ۱۳ طرح تولیدی و صنعتی تصمیمگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان یزد، با حضور سیدمهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرمانداران اردکان و میبد، فرمانداران یزد، اشکذر، ابرکوه و خاتم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست، روند بررسی و تعیین تکلیف ۱۳ طرح مرتبط با توسعه و بهرهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی در استان یزد با لحاظ ملاحظات زیستمحیطی در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست، تصریح کرد: تصمیمات این کمیسیون باید بهگونهای اتخاذ شود که ضمن حمایت از تولید و اشتغال، سلامت شهروندان، منابع طبیعی و میراث فرهنگی استان یزد نیز بهصورت جدی صیانت شود.
وی، اجرای دقیق مصوبات کمیسیون و تعامل مستمر میان فرمانداران و دستگاههای اجرایی ذیربط را از الزامات تحقق اهداف قانون هوای پاک در استان یزد عنوان کرد.