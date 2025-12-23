ساخت فیلم سینمایی شهید طیب در کهگیلویه و بویراحمد و ترکیه
ساخت فیلم سینمایی «مارون» با محوریت زندگی شهید طیب، از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد، در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ساخت فیلم سینمایی «مارون» با محوریت زندگی و مجاهدتهای شهید هدایتاله طیب، از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد، هماکنون در حال انجام است و روند تولید این اثر فاخر فرهنگی مثبت ارزیابی میشود.فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیهکنندگی مهدی صاحبی و با بازی جمشید هاشمپور و امیرحسین فتحی، علاوه بر تهران، در مناطق مختلف شمال کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد و ترکیه تولید میشود تا ابعاد مختلف زندگی این شهید گرانقدر به صورت دقیق روایت شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از محل فیلمبرداری اثر در تهران با همراهی سردار آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور و سید احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری، روند تولید فیلم سینمایی «مارون» را بررسی و از تلاش عوامل این پروژه قدردانی کرد.
رحمانی با اشاره به اهمیت معرفی شخصیت و سیره شهید هدایتاله طیب، گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد مراحل فیلمبرداری این اثر با موفقیت انجام شده و انتظار میرود فیلم در آینده نزدیک به یکی از آثار فاخر سینمای کشور تبدیل شود.
استاندار افزود: شهید طیب یکی از برجستهترین شهدای استان است که پس از رها کردن تحصیلات خود در آمریکا برای دفاع از انقلاب اسلامی، در عملیات فتحالمبین در سال ۱۳۶۱ به فیض شهادت نائل آمد.
وی همچنین به پیشینه ایثارگری مردم کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: این استان تاکنون ۴۶ هزار رزمنده، دو هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز و ۳۱۷ آزاده تقدیم میهن کرده است و فیلم «مارون» نخستین اثر سینمایی فاخر استان محسوب میشود.
سردار آزادی نیز ضمن قدردانی از عوامل ساخت فیلم، تاکید کرد: روایت زندگینامه شهدا و انتقال آن به زبان هنر، ضرورت مهمی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است و این پروژه میتواند بخشی از تاریخ ایران اسلامی را به شکل هنرمندانه به تصویر بکشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: مشارکت نهادهای فرهنگی در این پروژه نشاندهنده اهمیت پاسداشت مقام شهدا و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی است و ساخت فیلم «مارون» نقطه عطفی در تولید آثار هنری فاخر در استان و کشور محسوب میشود.