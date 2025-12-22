به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،جلال شیخ‌پور با اشاره به ارائه خدمات کمیته امداد لرستان به مددجویان تحت پوشش، اظهار کرد: اهدا جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هاست که امسال ۶۵ میلیارد تومان جهیزیه در قالب یک هزار و ۲۹۰ سری جهیزیه اهدا شده است.

وی افزود: این جهیزیه‌ها شامل اقلام و کالاهایی است که زوج‌های جوان برای شروع زندگی نیاز دارند که باتوجه‌به برنامه‌ریزی و اقدامی که در بحث توزیع جهیزیه در دستور کار قرار گرفته، در حال حاضر هیچ نوعروس مددجویی پشت نوبت نداریم و تاکنون همه نوعروسان جهیزیه دریافت کرده‌اند.

مدیرکل کمیته‌ امداد امام خمینی لرستان تصریح کرد: توزیع جهیزیه باهدف کمک به جوانان مددجو برای تشکیل زندگی است و تلاش شده که با این اقدام، جوانان تحت پوشش به دلیل نبود جهیزیه، ازدواج را به تأخیر نیندازند.

شیخ‌پور بیان کرد: علاوه بر این نیز، به دامادهای تحت پوشش این نهاد نیز در هنگام ازدواج، مبلغی به‌عنوان کمک‌هزینه ازدواج پرداخت می‌شود تا بتوانند بخشی از هزینه‌های موردنیاز را در اوایل زندگی تأمین کنند.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال برای مددجویان، گفت: هر ساله اعتباراتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان جویای کار در نظر گرفته می‌شود که این رقم در سال جاری یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که بیش از ۸ هزار نفر با دریافت این تسهیلات بتوانند مشغول به کار شوند.

مدیرکل کمیته‌ امداد امام خمینی لرستان یادآور شد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان سبب می‌شود تا این افراد بتوانند توانمند شوند و از چرخه حمایتی خارج شوند که در سال گذشته حدود ۴ هزار نفر توانمند شدند و امسال هم این برنامه در دستور کار قرار دارد.

شیخ‌پور خاطرنشان کرد: کمیته امداد در حوزه مسکن، اشتغال، جهیزیه، کمک‌هزینه تحصیلی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، تهیه لوازم ضروری مسکن، مستمری، کمک‌هزینه درمان اقدامات بسیار زیادی را انجام می‌دهد که هدف اصلی از این برنامه‌ها، رفع بخشی از نیازهای نیازمندان است.