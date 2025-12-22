به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

مرحله چهاردهم - ماده مارپیچ بزرگ:

۱- مارکو شوآرتس از اتریش ۲:۳۵:۰۲ دقیقه

۲- لوکاس پینیرو از برزیل ۲:۳۵:۲۰،

۳- اشتفان بِرِن اشتینر از اتریش ۲:۳۵:۲۴

در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از پنجمین مرحله از ۹ مرحله فصل، اشتفان بِرِن اشتینر از اتریش با ۳۰۵ امتیاز پیشتاز شد و مارکو اودرمت از سوئیس با ۳۰۰ امتیاز دوم و مارکو شوآرتس از اتریش با ۲۸۵ امتیاز سوم هستند.

وضعیت سایر مواد به این شرح است:

در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۸۰، فرانیو فون آلمن از سوئیس با ۲۳۰ و دومینیک پاریس از ایتالیا با ۱۴۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۱۹۵ امتیاز پیشتاز شد و پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۲۵ امتیاز صدرنشین شد و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۰۹ امتیاز دوم و رافائل هازر از اتریش با ۱۴۶ امتیاز در رده سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از چهاردهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۸۰۵ امتیاز پیشتاز است و مارکو شوآرتس از اتریش با ۳۵۱ امتیاز دوم و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۳۲۶ امتیاز سوم هستند.