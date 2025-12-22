به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد بیانی اظهار کرد: در ایست و بازرسی مأموران کلانتری ۱۱ امام خمینی شهرستان هوراند، یک دستگاه خودروی در حال تردد شناسایی و متوقف شد که در بازرسی از آن ۱۵ قطعه سهره طلایی کشف و دو فرد متخلف دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، ابزار و ادوات صید غیرمجاز شامل تور زنده‌گیری، اسپیکر تقلید صدا، قفس و سایر تجهیزات کشف و ضبط شد.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان هوراند ادامه داد: با دستور قضائی و پس از اطمینان از سلامت پرندگان، هر ۱۵ قطعه سهره طلایی در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بیانی گفت: سهره طلایی از گونه‌های با ارزش و در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود و صید آن تخلف محسوب می‌شود.