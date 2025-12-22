پخش زنده
امروز: -
کارشناسان هواشناسی افزایش ابر و وزش باد را برای امروز و فردا درآذربایجان غربی پیشبینی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، عبور امواج ضعیف و کم دامنه تراز میانی جو طی امروز و فردا سبب افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات خواهد شد.
سعید خلیلی افزود: بررسی الگوهای دمایی حاکی از عدم تغییرات محسوس دما در روزهای پیشرو است.
این کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در شبانهروز گذشته بوکان با ۱۱ درجه بالای صفر گرمترین و تخت سلیمان تکاب با ۸ درجه زیر صفر سردترین شهر استان گزارش شده است.