پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار کرمان گفت: حضور بهموقع مسئولان در مدیریت بحران اخیر، مانع از وقوع تلفات جانی و خسارتهای مالی گسترده در استان شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تقدیر از عملکرد فرمانداران و دستگاههای اجرایی، اعلام کرد: حضور بهموقع مسئولان و هماهنگی مطلوب دستگاهها در مدیریت بحران اخیر، مانع از وقوع تلفات جانی و خسارتهای مالی گسترده در استان شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی صبح امروز، اول دیماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان گفت: مدیریت بحران باید بهصورت فراگیر و با عملیات گسترده انجام شود.
وی افزود: مدیریت سوخت نیروگاهها بدون مشکل انجام شد و مسدودسازی بهموقع راههای آسیبپذیر با همکاری راهداری و پلیس راه صورت گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: حضور مستقیم استاندار و مدیریت میدانی حادثه موجب شد کمترین آسیب را شاهد باشیم، هرچند برخی مشکلات نیز وجود داشت.
وی افزود: از مدیریت بحران کشور درخواست میکنیم «تنخواه اضطراری» در اختیار استانهای درگیر قرار دهد تا امکان اقدام فوری فراهم شود و پیشنهاد میشود اعتباری سالیانه متناسب با میزان خسارتهای احتمالی به استانها ابلاغ شود.