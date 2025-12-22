پخش زنده
شهردار میبد: توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری میبد و افزایش سطح خدماترسانی، از اولویتهای مدیریت شهری برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید بهارستانی در مراسم بزرگداشت ۲۶ آذر روز حملونقل عمومی، با اشاره به نقش مؤثر ناوگان حملونقل شهری در تسهیل تردد شهروندان، گفت: ناوگان حملونقل شهرداری میبد سهم مهمی در جابهجایی شهروندان، دانشآموزان مدارس و اقشار مختلف مردم دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۳۵۸ راننده مینیبوس و ۴۸ راننده تاکسی در ناوگان حملونقل شهرداری میبد فعالیت میکنند و بخش عمدهای از مسئولیت جابهجایی درونشهری و سرویسدهی به دانشآموزان را بر عهده دارند که این خدمات با تلاش رانندگان بهصورت مطلوب در حال انجام است.
شهردار میبد با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی جامعه، ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی یک ضرورت است، تصریح کرد: شهرداری با نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و افزایش سرویسدهی، گامهای مؤثری برداشته است تا شهروندان بتوانند بدون وقفه و معطلی از این خدمات بهرهمند شوند.
بهارستانی خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان حملونقل عمومی علاوه بر تسهیل جابهجایی، نقش مهمی در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.