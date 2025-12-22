پخش زنده
شهرستان بام و صفی آباد هم کوهستان دارد و هم کویر. پرورش شتر یکی از شغلهای اهالی کویر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پرورش شتر، با مصرف آب کمتر و سازگاری بالا با شرایط خشکسالی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد محلی در این شهرستان ایفا میکند.
روستای منگلی از توابع شهرستان بام و صفیآباد در استان خراسان شمالی، یکی از مناطق مستعد در زمینه پرورش شتر به شمار میرود.
بخش قابل توجهی از اهالی این روستا به پرورش شتر مشغول هستند و این فعالیت بهعنوان یکی از مشاغل سنتی و اصلی منطقه شناخته میشود.
به گفته اهالی، ظرفیت تولید گوشت و شیر شتر در منگلی بسیار بالاست، اما ناشناخته ماندن این توانمندی تاکنون منافع اقتصادی قابل توجهی برای دامداران به همراه نداشته است.
نبود بازار مناسب، ضعف در معرفی محصولات و کمبود زیرساختهای حمایتی از جمله عواملی است که مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
این در حالی است که پرورش شتر در روستای منگلی، علاوه بر بعد اقتصادی، از منظر گردشگری نیز اهمیت ویژهای دارد.
سبک زندگی بومی، چشماندازهای طبیعی و آشنایی گردشگران با فرآیند پرورش شتر و تولید فرآوردههای مرتبط، میتواند زمینهساز توسعه گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شود.
اهالی روستا امیدوارند با معرفی بهتر ظرفیتهای منگلی و حمایت مسئولان، پرورش شتر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد و گردشگری خراسان شمالی دست یابد.