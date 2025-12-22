فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از شناسایی و بازداشت کلاهبردار هزار و هشتصد میلیاردی متواری در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: پس از دریافت نیابت قضائی با موضوع کلاهبرداری با روش صدور چک بی محل و ایجاد تعهد ارزی، موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی ویژه کیش قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس کیش، محل اختفای متهم را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی او را دستگیر کردند.

سرهنگ قاسمی گفت: کلاهبردار با جلب اعتماد قربانیان و با ارائه چک بی محل، مبلغی به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، خاطرنشان کرد: فروشندگان و اصناف در معاملات ارزی خود از اصالت چک و سوابق صادر کننده چک اطمینان حاصل کنند تا قربانی کلاهبرداران نشوند.