ماه رجب ماه خدا است که از مهمترین اعمال این ماه پربرکت استغفار کردن و پیوند دادن بندگان با معبود مهربان می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از ماههای پر فیض، ماه رجب است که ابتدای آن با آغاز ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) آغاز میشود، سیزدهم این ماه پربرکت سالروز میلاد باسعادت امیر مومنان امام علی (ع) و بیست و هفتم ماه رجب عید بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) است. پیامبر گرامی اسلام (ص) در خصوص فضلیت این ماه میفرماید: ماه رجب، ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امتم.
همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. رجب را اصَبّ میگویند؛ چون رحمت خداوند در این ماه بر امت من بسیار ریخته میشود. پس بسیار بگویید: اَسْتَغْفِرُاللّه وَ اَسْئَلُه التَّوبَة؛ یعنی از خداوند به خاطر کارهای بدم پوزش میطلبم و از او فرصت بازگشت میخواهم.
از مهمترین اعمال ماه پربرکت رجب اعمال اعتکاف و ایام البیض و لیلةالرغائب میباشد و توصیه شده است پس از هر نماز دعای «یا من ارجوه لکلّ خیر و امَن سخطه عند کل شرّ، یامن یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه تحنّنا منه و رحمة اعطنی بمسئلتی ایّاک جمیع خیرالدّنیا و جمیع خیر الآخرة واصرف عنّی بمسئلتی ایّاک جمیع شرّ الدّنیا و شرّ الآخرة فانّه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم یا ذاالجلال و الاکرام، یا ذاالنعماء والجود، یا ذالمنّ و الطَّول، حرّم شیبتی علی النّار» خوانده شود.
از دیگر وقایع ماه رجب شهادت امام هادی النقی (ع) در سوم رجب، وفات حضرت زینب (س) در ۱۵ ماه رجب و شهادت امام موسی کاظم (ع) در ۲۵ ماه رجب میباشد.