به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سیدعلی صادق سرپرست جمعیت هلال‌احمر فسا گفت: گزارشی مبنی‌بر سقوط فردی در ارتفاعات سروک منطقه ششده به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام و عملیات در مناطق کوهستانی آغاز شد.

صادق در ادامه بیان کرد: نجاتگران پس از ۷ ساعت تلاش، به پیکر بی‌جان مرد ۵۹ ساله دسترسی پیدا کردند و پس از ایجاد کارگاه تخصصی نجات و انتقال فرد جان باخته به دامنه کوه، وی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.