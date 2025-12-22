پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر فسا گفت: مردی ۵۹ ساله بر اثر سقوط از ارتفاعات سروک در منطقه ششده جانباخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سیدعلی صادق سرپرست جمعیت هلالاحمر فسا گفت: گزارشی مبنیبر سقوط فردی در ارتفاعات سروک منطقه ششده به هلالاحمر اعلام شد.
او افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلالاحمر به محل حادثه اعزام و عملیات در مناطق کوهستانی آغاز شد.
صادق در ادامه بیان کرد: نجاتگران پس از ۷ ساعت تلاش، به پیکر بیجان مرد ۵۹ ساله دسترسی پیدا کردند و پس از ایجاد کارگاه تخصصی نجات و انتقال فرد جان باخته به دامنه کوه، وی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.