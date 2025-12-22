به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد.

چهارشنبه :

پالایش نفت بندرعباس-سن ایچ ساوه

داوران:مهدی طاهری-میلاد سعیدی-جواد دهقانی-ستار کدوری-جمال مرادبخش ناظر داوری:عبدالکریم سیستانی

بهشتی سازه گرگان-گیتی پسند اصفهان

داوران:وحید سلیمانی-مرتضی وفایی نژاد-میلاد محمدیان-علی اکبر حصاری-محمدرضا علیپور ناظر داوری:حسین شهرآبادی

گهرزمین سیرجان-فولاد زرند

داوران:علی احمدی-محمدجواد احتشام-مهدی ابراهیمی-محمود طحان-اسماعیل نعمتی ناظر داوری:محمودرضا نصیرلو

داوران:مجید اکبری-میلاد خانجانی-بهنام اختیاری-بهادر نوروزی-سعید دیندار ناظر داوری:ابراهیم مسیبی

شهرداری ساوه-پردیس قزوین

داوران:ابراهیم مهرابی افشار-مجتبی بختیاریان-شاهین عباسی-امیرحسین نادب-علی اکبر ملک مجنی ناظر داوری:بهمن غفاری

پالایش نفت اصفهان-پالایش نفت شازند

داوران:رضا پورشایگان-محمدعلی آقایی-بهنام نبی پور-علیرضا حسن‌زاده-مسعود مقتدری ناظر داوری:عباس دهقان‌پور

جوادالائمه شهرکرد-فولاد هرمزگان

داوران:حمیدرضا قدسی راغب-محمد نوروزی-بهادر نظری-محسن سبزواری-نیما صفری ناظر داوری:پژمان رضایی