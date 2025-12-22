شرکت ملی گاز اعلام کرد: مصرف گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسید که این میزان مصرف نزدیک به ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز اعلام کرد، مصرف گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسید که این میزان مصرف نزدیک به ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه است.

بر این اساس شرکت ملی گاز اعلام کرد، دمای مناسب برای وسایل گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۱ درجه و دمای پکیج و آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه است.

همچنین شرکت گاز از هموطنان در خواست کرد باتوجه به برودت هوا در مصرف گاز صرفه جویی‌های لازم را اتخاذ کنند.