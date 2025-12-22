فرمانده انتظامی نور از دستگیری سه کلاهبردار خبر داد که با ارائه رسید جعلی، اقدام به فریب فروشندگان و سرقت موتورسیکلت و سایر اموال کرده و به ۱۲ فقره جرم اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سعید مهدوی گفت: یکی از شهروندان، موتورسیکلت خود را برای فروش در برنامه‌های اینترنتی آگهی کرده بود که متهمان با ارائه رسید جعلی، وانمود کردند وجه خرید واریز شده است و با فریب فروشنده، موتورسیکلت را تحویل گرفته و به شهرستانی دیگر منتقل کردند.

وی افزود: پس از آن‌که مالباخته متوجه جعلی بودن رسید شد، به پلیس آگاهی مراجعه کرد و مأموران با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی، متهمان را شناسایی و در شهرستان نور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نور ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کردند.

سرهنگ مهدوی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در معاملات اینترنتی، از مردم خواست پیش از تحویل کالا از واریز قطعی وجه و صحت رسیدها اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.