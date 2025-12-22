پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای کرمان گفت: پوشش رسانهای ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم با مشارکت گسترده رسانههای داخلی و ۹۰ خبرنگار خارجی انجام میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، عماد محمدی مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان و مسئول کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در نشست خبری تشریح برنامههای این مناسبت، با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای جبهه مقاومت، اظهار داشت: کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم، فعالیتهای خود را با رویکرد حکمرانی مردمپایه برنامهریزی کرده و تلاش دارد از ظرفیت همه رسانهها برای انعکاس هرچه بهتر این رویداد استفاده کند.
وی به اهمیت جایگاه رسانه در انتقال پیام مکتب شهید سلیمانی و به هدفگذاری برای انعکاس خلاقانه و اثرگذار اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که با کمک و همراهی تمامی رسانهها، انعکاسی خوب، خلاقانه، دقیق و اثرگذار از برنامههای ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم در کرمان داشته باشیم؛ انعکاسی که در شأن این شهید بزرگ و جایگاه ملی و بینالمللی او باشد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان با بیان اینکه ظرفیت رسانهای استان در این رویداد بهطور کامل بهکار گرفته شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ خبرگزاری فعال در استان کرمان حضور دارند و در مجموع ۶۲ فعال رسانهای از استان در حوزههای مختلف خبری، تصویری و تحلیلی با کمیته رسانه همکاری میکنند.
محمدی از پوشش گسترده رسانههای خارجی خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۹۰ خبرنگار خارجی برای پوشش برنامههای ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به کرمان سفر میکنند و این مراسم را در سطح بینالمللی منعکس خواهند کرد.