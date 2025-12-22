به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق هزار و ۲۵۰ لیتر سوخت از نوع نفت گاز به ارزش ۹۲۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

وی گفت: ماموران گروهان مرزی بازرگان شهرستان ماکو سوخت قاچاق را در بازرسی از خودرو‌های خروجی از کشور از یک دستگاه تریلی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.