سامانه رویتپذیری مصرف به طور آزمایشی در یکی از شهرکهای صنعتی استان اصفهان نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در نشست شورای انرژی استان، یکی از مهمترین دستاوردهای این شورا را، اجرای طرح «رویتپذیری مصرف» در بخش صنعت دانست و گفت: بر این اساس، شرکتهای توزیع از سال گذشته با شناسایی و تعامل با واحدهای صنعتی، موفق به طراحی و راهاندازی نرمافزاری شدهاند که به صنایع امکان میدهد مصرف خود را به شکل آنی و با تأخیر حداکثر ۷ تا ۱۵ دقیقه رصد کنند و با تجاوز از سقف مجاز، اطلاعیابی فوری اجرا شود.
کوروش خسروی افزود: این نرم افزار هم اکنون به طور آزمایشی در یکی از شهرکهای اصفهان اجرا شده و ۴۰ درصد واحدهای آن از برنامه کاربردی (این نرم افزار) بهره میبرند.
وی گفت: تمام شهرکهای صنعتی استان قرار است تا پایان سال به این سامانه مجهز شوند.
خسروی ادامه داد: از دیگر طرحهای محوری، افزایش ظرفیت تولید گازوئیل در استان است و اگرچه این ظرفیت در مقایسه با تولید پالایشگاههای بزرگ عدد کوچکی به نظر میرسد، اما با توجه به ماهیت پراکنده و خصوصی این واحدها در شهرکهای صنعتی، میتواند سهم قابل توجهی در رفع چالشهای سوخت صنایع داشته باشد.
وی افزود: پیگیری برای به جریان افتادن این ظرفیتها تا تابستان سال آینده در دست اجرا است.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: همچنین موضوع استفاده از بورس انرژی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بهینه مصرف و عرضه، با پیگری شرکت گاز و برگزاری جلسههای تخصصی در حال پیشبرد است و این طرح میتواند صرفهجویی در مصرف را به تولید تبدیل کرده و به ثبات بازار انرژی کمک کند.