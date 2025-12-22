به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در نشست شورای انرژی استان، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این شورا را، اجرای طرح «رویت‌پذیری مصرف» در بخش صنعت دانست و گفت: بر این اساس، شرکت‌های توزیع از سال گذشته با شناسایی و تعامل با واحد‌های صنعتی، موفق به طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزاری شده‌اند که به صنایع امکان می‌دهد مصرف خود را به شکل آنی و با تأخیر حداکثر ۷ تا ۱۵ دقیقه رصد کنند و با تجاوز از سقف مجاز، اطلاع‌یابی فوری اجرا شود.

کوروش خسروی افزود: این نرم افزار هم اکنون به طور آزمایشی در یکی از شهرک‌های اصفهان اجرا شده و ۴۰ درصد واحد‌های آن از برنامه کاربردی (این نرم افزار) بهره می‌برند.

وی گفت: تمام شهرک‌های صنعتی استان قرار است تا پایان سال به این سامانه مجهز شوند.

خسروی ادامه داد: از دیگر طرح‌های محوری، افزایش ظرفیت تولید گازوئیل در استان است و اگرچه این ظرفیت در مقایسه با تولید پالایشگاه‌های بزرگ عدد کوچکی به نظر می‌رسد، اما با توجه به ماهیت پراکنده و خصوصی این واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی، می‌تواند سهم قابل توجهی در رفع چالش‌های سوخت صنایع داشته باشد.

وی افزود: پیگیری برای به جریان افتادن این ظرفیت‌ها تا تابستان سال آینده در دست اجرا است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: همچنین موضوع استفاده از بورس انرژی به عنوان یکی از ابزار‌های مدیریت بهینه مصرف و عرضه، با پیگری شرکت گاز و برگزاری جلسه‌های تخصصی در حال پیش‌برد است و این طرح می‌تواند صرفه‌جویی در مصرف را به تولید تبدیل کرده و به ثبات بازار انرژی کمک کند.