پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در حالی که بزرگراههای تهران تنها بخشی از شبکه معابر پایتخت را تشکیل میدهند، اما ۵۹ درصد تصادفات منجر به فوت در همین معابر رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عباس معظمی گودرزی، افزود: در ماههای اخیر با افزایش تخلفات رانندگی در ساعات مختلف شبانهروز، شاهد رشد قابل توجه تصادفات جرحی و فوتی در بزرگراههای تهران هستیم.
وی با اشاره به تحلیل آماری تصادفات ادامه داد: ۵۹ درصد تصادفات منجر به فوت و ۳۲ درصد تصادفات جرحی در معابر بزرگراهی رخ میدهد؛ معابری که بهدلیل سرعتهای بالا و حجم تردد سنگین، جزو پرمخاطرهترین نقاط تهران محسوب میشوند.
سرهنگ گودرزی درباره الگوی تصادفات در ساعات روز گفت: در طول روز، سرعت و سبقت کمتر عامل حادثه است، اما توقف در حاشیه بزرگراهها، بهویژه هنگام خرابی یا پنچری، یکی از مهمترین عوامل تصادفات منجر به جرح و فوت است و رانندگان اولین نقطه ممکن را برای توقف انتخاب میکنند که بسیار خطرناک است.
وی همچنین تردد موتورسواران در بزرگراهها را از دیگر عوامل حادثهساز دانست و تأکید کرد: در صورت اجبار به تردد، موتورسواران باید از لاین کندرو استفاده کنند.
معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به الگوی تصادفات شبانه گفت: از ساعت ۲۳ تا سه بامداد، خلوتی معابر باعث افزایش سرعت و سبقتهای غیرمجاز میشود و متأسفانه برخی رانندگان این ساعات را برای تخلیه هیجان انتخاب میکنند که نتیجه آن تصادفات سنگین و مرگبار است.
سرهنگ معظمی گودرزی، مصرف روانگردانها و نوشیدنیهای غیرمجاز را یکی از عوامل مهم تصادفات شبانه دانست و افزود: در این ساعات، میزان استفاده از این مواد بیشتر است و حوادث جرحی و فوتی سنگینی رقم میزند.
سرهنگ معظمی گودرزی یکی دیگر از تخلفات خطرناک را حرکت با دندهعقب در بزرگراهها عنوان کرد و گفت: برخی رانندگان به دلیل ناآشنایی با مسیر یا دید کم، اقدام به دندهعقب میکنند که فوقالعاده خطرناک است.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اقدامات پلیس در کنترل تخلفات حادثه ساز بزرگراهی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۲۹ هزار فقره برخورد با تخلفات حادثهساز در بزرگراههای پایتخت انجام شده است، تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت با دنده عقب در بزرگراهها که اغلب ناشی از خستگی و خوابآلودگی، عدم توجه به جلو و مصرف روانگردانهاست که سهم بالایی در بروز تصادفات جرحی و فوتی دارند.
سرهنگ معظمی گودرزی در پایان با تأکید بر افزایش گشتهای پلیس در شیفت شب گفت: نگرانی اصلی ما حفظ جان مردم است. با افزایش تصادفات، تعداد گشتها در بزرگراهها بیشتر شده و برخورد با تخلفات حادثهساز با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین از خانوادهها خواست نظارت بیشتری بر رفتار رانندگی جوانان داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.