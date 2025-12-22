سرپرست دفتر امور عملیات راهداری ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از نوسازی حدود هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری خبر داد.





به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما؛­ حبیب جمشیدی با بیان این مطلب در برنامه سلام خبرنگار گفت :به هر حال ما نزدیک به ۱۲ هزار ماشین آلات داریم که یکی از هلدینگ های بزرگ ماشین آلات کشور هست.

وی با اشاره به اینکه سازمان راهداری در دو بخش حمل و نقل و نگهداری از راه های شریانی کشور وظایف مهمی دارد افزود: نگهداری از بالغ بر ۲۳۰ هزار کیلومتر راه با تراکنش بسیار بالا در سطح کشور است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و راه های روستایی شامل این ۲۳۰ هزار کیلومتر راه های کشور می باشد و نیازمند مراقبت های دائمی است.

جمشیدی با تأکید بر اینکه در راهداری نمی توانیم از جاده ها غافل شویم و راهداران باید همیشه آماده و گوش به زنگ باشند گفت: حوادث زیاد است اعم از حوادث طبیعی و انسان ساز.

وی از ۷۲ نوع فعالیت در طول شبانه روز که هر فعالیتی خودش یک زیرمجموعه ای دارد خبر داد و افزود: در راهداری نمی شود غافل شد از جاده، راهداران باید همیشه آماده و گوش به زنگ باشند حوادث زیاد است حوادث طبیعی، انسان ساز به هر حال این ترافیکی که در جریان هست چرخه اقتصادی مملکت هست مراکز اقتصادی را به مراکز شهرها اتصال می دهد و این شهرها را به هم اتصال می دهد به هر حال کار ما را سخت می کند.

جمشیدی گفت: ما اگر بخواهیم مناسبتی کار کنیم عید نوروز ، زمستان ،ایام اربعین و سفرهای تابستانه فعالیم نمونه بارز آن فعالیت اخیر راهداران در ۴ استانی که اخطار هواشناسی برای سیل صادر شده بود.

وی افزود: در این ۴ استان ،با وجودیکه میزان بارش ها بسیار بالا بود، ۶ اداره کل با ۲ هزار و ۱۰۰ نفر و با استفاده از هزار و ۸۰۰ دستگاه و ماشین آلات خوشبختانه با اطمینان خاطری که به مردم دادند صدمات و آسیب های کمی به جاده ها زده شد.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به چالش های زیاد این حوزه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که عمر ماشین آلات ما بالای ۲۵ سال است یکی از چالش های ما محدودیت منابع است و نیاز داریم از لحاظ اعتباری به نگهداری راه ها توجه بیشتری بشود بویژه توجه اساسی دولت را می طلبد.

جمشیدی افزود: از هموطنان درخواست دارم به توصیه هایی که راهداران و پلیس راه بویژه زمان بارش باران و برف دارند حتما توجه کنند و سفرهایشان را با برنامه ریزی وکسب اطلاعات از سامانه گویای ۱۴۱ ، ۲۴ ساعته استفاده کنند.