با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان معابر، فعالیت مدارس چند شهرستان خراسان رضوی، در نوبت عصر امروز، دوشنبه غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بر این اساس در شهرستان فریمان، مقطع ابتدایی و متوسطه اول و در مناطق زاوه، کدکن، احمدآباد و رضویه در مقطع ابتدایی، فعالیت آموزشی در شیفت عصر به صورت مجازی پیگیری خواهد شد.

مصطفی اسدی افزود: همچنین در شهرستان تربت‌حیدریه مقطع ابتدایی و متوسطه اول و در شهرستان‌های نیشابور و قوچان نیز مدارس مقطع ابتدایی، شیفت عصر تعطیل و فعالیت آموزشی به صورت مجازی پیگیری خواهد شد.

در نوبت صبح امروز دوشنبه نیز مدارس چند شهرستان خراسان رضوی از جمله طرقبه شاندیز، نیشابور و قوچان غیرحضوری شده بود.