شبکه تهران در سی‌امین سال فعالیت خود، رویکردی تازه را برای بازنمایی ظرفیت‌ها و رسیدگی به مطالبات پایتخت‌نشینان، شهرستان‌ها و روستا‌های استان تهران در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن ملکی، سرپرست شبکه تهران، با حضور در استودیو شبکه خبر، سه رسالت اصلی این رسانه را «هویت‌محوری»، «عدالت‌گستری» و «پیشرفت» عنوان کرد و گفت: این رویکرد بر اساس سند تحول رسانه ملی تدوین شده و هدف آن پوشش همه‌جانبه فرهنگ، خرده‌فرهنگ‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان تهران است.

وی تأکید کرد که عدالت در پوشش مناطق کمتر دیده‌شده یکی از وظایف اصلی این شبکه خواهد بود.

ملکی با اشاره به وجود ۱۵ شهرستان و حدود ۱۰۵۰ روستای استان ، گفت: بسیاری از قابلیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و سرمایه‌گذاری این مناطق برای مردم ناشناخته مانده است و برنامه‌ریزی شده تا با تولید مستند‌های اختصاصی برای هر شهرستان و روستا و ساخت نماهنگ‌های موسیقی درباره ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این مناطق، معرفی آنها به صورت گسترده انجام شود.

به گفته وی، معرفی این قابلیت‌ها می‌تواند علاقه به سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان را افزایش دهد و حتی مسیر سفر و گردشگری مردم تهران را از مقاصد سنتی به جاذبه‌های داخلی استان تغییر دهد.

سرپرست شبکه تهران از طراحی برنامه «فرماندار» برای حضور دوره‌ای فرمانداران شهرستان‌ها، ارائه گزارش عملکرد، طرح مطالبات و بیان پیشرفت‌ها خبر داد و گفت: همچنین باشگاه مخاطبان شبکه تهران راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان و جوانان با ارسال مستند‌ها و کلیپ‌های خود، به شکل مستقیم در تولید محتوا مشارکت کنند.

ملکی مهم‌ترین اولویت شبکه را انعکاس مطالبات مردم دانست و افزود: برنامه‌هایی، چون «تهران ۲۰» که از ابتدا ماهیت مطالبه‌گر داشته‌اند، با قدرت بیشتر ادامه خواهند یافت و سایر برنامه‌های شهری و استانی نیز به موضوعات و خواسته‌های مردم گره خواهند خورد.

وی یکی از مأموریت‌های موسوم به «قرارگاهی» شبکه را ایجاد فضای سرگرمی سالم عنوان کرد و از طراحی ویژه‌ برنامه جنگ شاد زنده شبانه خبر داد.

به گفته ملکی، شبکه تهران به طور ویژه در حوزه موسیقی سنتی و انقلابی ورود خواهد کرد و از خوانندگان جوان و باانگیزه برای اجرای آثار فاخر و دینی حمایت می‌کند.

سرپرست شبکه تهران به رونمایی اخیر از ۱۰ نماهنگ «ای ایران» با ترجمه، آهنگ‌سازی و اجرای اقوام ایرانی در گویش‌های آذری، ترکمنی، لری، مازنی، گیلکی، بلوچی، سیستانی، عربی و کردی اشاره کرد و گفت: این آثار با هدف تقویت وحدت ملی و نمایش رنگین‌کمان فرهنگی کشور تولید شده و به زودی از شبکه تهران و دیگر شبکه‌های ملی و استانی پخش خواهد شد.

ملکی با اشاره به وابستگی تولیدات نمایشی به سیما فیلم، خلأ سریال‌هایی که دغدغه‌های مردم تهران را به نمایش بگذارند یادآور شد و گفت: شبکه تهران آمادگی دارد با همکاری هنرمندان و حمایت سازمان، تولیدات نمایشی اختصاصی برای مردم پایتخت و استان تهران را آغاز کند.

وی تأکید کرد که در‌های این شبکه به روی همه هنرمندان باز است و هیچ محدودیتی برای همکاری وجود ندارد.