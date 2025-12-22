به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از نصب و تعویض ۴۰ هزار کنتور هوشمند در سطح استان طی ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد: مجموع کنتورهای هوشمند تحت پوشش این شرکت به مرز ۳۰۰ هزار کنتور رسیده است.

سید کاظم حسینی کارنامی با تشریح عملکرد ۹ ماهه این شرکت در حوزه پایش هوشمند مصرف گفت: در راستای برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو برای رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری شبکه، ۱۶ هزار کنتور عادی مشترکین تعویض و به تجهیزات هوشمند تبدیل شده است.

وی افزود: علاوه بر روند تعویض، ۲۴ هزار کنتور هوشمند جدید نیز برای متقاضیان نصب شده است تا هم‌اکنون ۳۰۰ هزار مشترک در سطح استان از خدمات این تجهیزات بهره‌مند باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به گستردگی شبکه توزیع استان گفت: تیم‌های عملیاتی ما در ۱۸ امور برق و ۱۴ شهرستان، مسئولیت خدمت‌رسانی پایدار به بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار مشترک را بر عهده دارند و توسعه زیرساخت‌های هوشمند برای مدیریت بهینه بار و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی یک ضرورت است.

حسینی کارنامی افزود: هوشمندسازی کنتورها علاوه بر حذف خطاهای قرائت و امکان رصد لحظه‌ای بار شبکه، ابزاری مؤثر برای مدیریت مصرف در ایام پیک تابستان و زمستان است که در نهایت منجر به افزایش پایداری شبکه برق در سراسر مازندران خواهد شد.