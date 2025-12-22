پخش زنده
احسان صدیقی کارگردان «بازی برندهها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را هفته گذشته دریافت کرد، امروز دوشنبه اول دی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برندهها» امروز دوشنبه اول دی پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در پیامی این فقدان را به خانواده سوگوار صدیقی، همکاران و دوستانش تسلیت گفت. در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی اوست. تنها چند روز پس از اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و قدردانی جشنواره از احسان صدیقی برای ساخت مستند «بازی برندهها»، متاسفانه این فیلمساز را از دست دادیم. با بهت و اندوه، به لحظاتی فکر میکنیم که روی صحنه آمد و از امید برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت بیماری گفت و به همسر و دخترش اشاره کرد که دلیل زندگیاش بودند.
احسان عزیز نتوانست بر بیماری غلبه کند و امروز صبح، دوشنبه در اولین روز زمستان دنیای ما را ترک کرد و به آرامش رسید. میدانیم که این فقدان برای همسر و تنها دخترش، سهمگین و تلخ است، با قلبی اندوهگین، کنارشان هستیم و آرزو میکنیم شکیبا باشند. برای احسان صدیقی فیلمساز بااستعداد و کوشا که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی مرگ و زندگی بگوید، آرزوی مغفرت داریم، یادش را گرامی خواهیم داشت، و لبخندهای واپسینش در ۲۵ آذر روی صحنه تالار وحدت را در ذهن حفظ خواهیم کرد.