جانشین سازمان بسیج علمی، فناوری و پژوهشی کشور با تأکید بر ضرورت مردمیسازی علم و فناوری گفت: اگر قرار است تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد باید الگوهای بومی تولید شود و ایدههای خلاقانه و دانشبنیان به محصول و خدمت تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یاسین کیخا در رویداد ملی «سدرا» قزوین اظهار داشت: اگر قرار است درباره تمدنسازی سخن بگوییم باید باطلالسحر تمدن غرب را ارائه کنیم. امروز علم و فناوری پشتوانه سلطه و استعمار شده و ما باید نسخه بومی خودمان را برای پیشرفت و اقتدار ارائه کنیم.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب افزود: اگر در حوزه علم و فناوری جلوتر بودیم شاید برخی اتفاقات در غزه رخ نمیداد؛ بنابراین این حوزه اهمیت حیاتی دارد و باید با مردمیسازی و مشارکت عمومی جهش ایجاد کنیم.
کیخا تأکید کرد: رویداد سدرا فرصتی است تا حرفهای درست ایرانی و اسلامی به محصول و خدمت تبدیل شود و در زیست اجتماعی مردم جریان پیدا کند. هنر آن است که نخبگان تحسین کنند و مردم حاضر باشند برای آن هزینه کنند.
وی با اشاره به حضور گسترده تیمها در این رویداد گفت: در رویداد سدرا بیش از ۶۰۰ تیم شرکت کردهاند که بالاترین آمار در سطح کشور است. این نشاندهنده فعال شدن ظرفیتهای استان قزوین است. هدف ما حمایت از صنایع خلاق و شرکتهای دانشبنیان زایشی است تا سهم اقتصاد دانشگاهی از تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد.
کیخا خاطرنشان کرد: در این رویداد علاوه بر جریانسازی، آموزش و منتورینگ نیز برای تیمهای شرکتکننده پیشبینی شده است تا مسیر تجاریسازی و مردمیسازی ایدهها هموار شود.