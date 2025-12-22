به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا، با اشاره به اینکه سارقان بیشتر در کمین خودرو‌هایی هستند که سیستم‌های ضد سرقت ندارند گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در سطح شهر تالش، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و پیگیری مستمر و اجرای طرح مهار موفق شدند خودروی مسروقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اشاره به اینکه پلیس با رصد محل تردد خودرو و اقدامات پلیسی؛ هویت و مخفیگاه سارق را در یکی از محله‌های شهرستان شناسایی کرد افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی موفق شدند سارق ۳۵ ساله را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ حقیقی نیا با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدار‌های پیشگیرانه نسبت به نصب تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از سرقت خودرو اقدام کنند.