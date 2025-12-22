به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر عملیات فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ایام اعتکاف امسال ۳۵۶ مسجد در خراسان جنوبی میزبان معتکفان هستند.

حجت‌الاسلام صفری از عموم متقاضیان شرکت در این مراسم معنوی خواست برای مدیریت بهتر امور، از مراجعه حضوری به مساجد اکیداً خودداری کنند و برای ثبت نام به نشانی سامانه http://etekafskh.ir مراجعه کنند.

وی گفت:در این سامانه، جزئیاتی مانند فهرست مساجد، ظرفیت، تفکیک جنسیتی، گروه‌های سنی و برنامه‌های فرهنگی هر مسجد به صورت کامل اطلاع‌رسانی شده است.

دبیر عملیات فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: هزینه ثبت نام در این مراسم ۶۰۰ هزار تومان است.

حجت الاسلام صفری با اشاره به موج روبه‌رشد گرایش به معنویت در استان گفت: تعداد معتکفان استان در سال ۱۴۰۳ به ۲۷ هزار و ۲۰۰ نفر رسید که این میزان، رشد چشمگیر ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

وی گفت: اعتکاف با فراهم‌آوردن فضایی برای دوری از هیاهوی روزمره، به افراد کمک می‌کند تا ارتباط عمیق‌تری با خداوند برقرار کرده و از نظر روانی به تعادل برسند.