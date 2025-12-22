پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گرمه از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در زیستگاههای قوچ و میش این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کاظم شاکری گفت: در گشت و پایش مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان گرمه در زیستگاههای قوچ و میش، ۲ شکارچی غیرمجاز در شناسایی و پیش از هرگونه اقدام به شکار، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
وی افزود: در بازرسی از متهمان، ۲ قبضه سلاح شکاری شامل یک قبضه سلاح تکلول غیرمجاز و یک قبضه سلاح دولول مجاز به همراه مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گرمه ادامه داد: در این رابطه، صورتجلسه تخلف تنظیم و متهمان به همراه ادوات مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام محترم قضایی شدند.
شاکری با تأکید بر تداوم گشتهای کنترلی در زیستگاههای طبیعی شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیطزیست اطلاع دهند.