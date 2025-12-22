مسئول نیروی انسانی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، گفت: به کارکنانی که در زمینه فرزندآوری با مشکلات پزشکی مواجه هستند، خدمات درمانی رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن نقی‌زاده» در همایش ملی جمعیت سپاه که صبح امروز (دوشنبه) در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه‌های ازدواج و فرزندآوری، اظهار داشت: نمایندگی در دو هویت و مسئولیت در این حوزه فعال است؛ نخست به‌عنوان کارگروه ترویج و تبلیغ قرارگاه جمعیت و جوانی سپاه، و دوم به‌عنوان یک رده از همان قرارگاه، منحصراً برای پشتیبانی از کارکنان خود نمایندگی.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت حوزه نمایندگی ولی فقیه به حکم فرمانده کل سپاه، ارزیابی فعالیت‌های این قرارگاه را در مدت مذکور در سطح خیلی خوب عنوان کرد و افزود: کارگروه ترویج و تبلیغ نمایندگی نیز در میان کارگروه‌های نیرو‌های مسلح، برای دو مرتبه متوالی رتبه برتر را کسب کرده و برای سومین بار، از کارگروه‌های فعال و پرتلاش سپاه شناخته شده است.

مسئول نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با تقدیر از دست‌اندرکاران این همایش، از درخواست‌ ستاد کل نیرو‌های مسلح برای دریافت تجربیات این نمایندگی خبر داد و گفت: در حوزه ازدواج و فرزندآوری، سند تحول میثاق ملی، کتاب مرجع ما است و راهبرد‌های آن در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده‌اند؛ این حوزه از اولویت‌های کاری حوزه نمایندگی است.

وی به عملکرد حوزه نمایندگی ولی فقیه در شاخص‌های جمعیتی اشاره و عنوان کرد: نمایندگی بالاترین میانگین فرزندآوری در کل سپاه را دارد. اگرچه توقع ما عددی بالاتر است، ولی در شرایط فعلی، این رقم ممتاز است و سایر بخش‌ها پایین‌تر از میانگین نمایندگی قرار دارند؛ همچنین میانگین سن ازدواج در حوزه نمایندگی ۲۸ سال است و امیدواریم این رقم کاهش یابد.

سردار نقی‌زاده یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۷۳۴ ازدواج در حوزه نمایندگی ثبت شد؛ اگرچه نسبت به سال قبل رشد داشتیم، ولی نرخ رشد در مقایسه با رشد سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ که رقمی فوق‌العاده و بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد بود، کمتر است.

وی با اشاره به وجود ۵۷۷ نفر متأهل فاقد فرزند در حوزه نمایندگی، افزود: بخشی از این آمار مربوط به کسانی است که هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند، اما تعدادی نیز با مشکلات پزشکی مواجه هستند. سپاه با اقداماتی از جمله ارائه خدمات درمانی رایگان در مراکزی مانند تهران و اصفهان درصدد کمک به این عزیزان است و از مسئولان درخواست می‌کنیم تا این افراد را برای استفاده از این خدمات تشویق و حمایت کنند.

سردار نقی‌زاده در پایان، هدف از برگزاری این گردهمایی را ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری عنوان و تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا برادران مجرد به سرعت به سمت ازدواج بروند، زوجین فاقد فرزند صاحب فرزند شوند و آنان که یک یا دو فرزند دارند، ترغیب به افزایش تعداد فرزندان شوند.