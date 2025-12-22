مادران و خانواده‌های دو شهید اقتدار در شهرستان بافق، شب یلدای امسال را در کنار مزار فرزندان شهید خود سپری کردند؛ شبی آمیخته با صبر و افتخار که در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) رنگ و بوی ایثار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خانواده‌های شهید یاسین دهستانی و شهید عرفان طالبی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه ایران، با حضور در جوار مزار این دو شهید والامقام در شهرستان بافق، طولانی‌ترین شب سال را با یاد فرزندانشان به صبح رساندند.

این دو شهید اقتدار در جریان حمله رژیم صهیونیستی به تیپ الغدیر یزد به فیض شهادت نائل آمدند و با نثار جان خود، نامشان در جمع مدافعان عزت، امنیت و استقلال میهن اسلامی ثبت شد.

مراسم ساده، اما سرشار از احساس این خانواده‌ها در شب یلدا، جلوه‌ای متفاوت از آیین کهن ایرانی بود؛ آیینی که این‌بار با یاد شهیدان معنا یافت و نشان داد فرهنگ ایرانی چگونه با روح ایثار و شهادت درهم آمیخته است.

حضور مادران شهدا در کنار مزار فرزندانشان در چنین شبی، تصویری ماندگار از صبر، استقامت و پیوند عمیق خانواده‌های شهدا با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.