مدیر آموزش و پرورش خوی از تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی دانشآموزان شهرستان با پایش ۱۰۰ درصدی و غربالگری ۸۵ درصدی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جلسه "میز نماد" شهرستان خوی، علی اکبر فتحعلی لو، با تاکید بر اهمیت ویژه برنامه "نماد" (نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان)، اظهارداشت: با توجه به هدف بودن منطقه خوی در بحث نماد، انتظارات از این شهرستان مضاعف بوده و تمامی اقدامات با جدیت پیگیری میشود.
مدیر آموزش و پرورش در تشریح اقدامات صورت گرفته، اعلام کرد: تاکنون ۸۵ درصد از آزمونهای غربالگری در میان قریب به ۲۶ هزار نفر دانشآموز هدف تحت پوشش برنامه نماد، با موفقیت انجام شده است.
وی افزود: در کنار این غربالگری، ۱۰۰ درصد، رصد و پایش آسیبها و شناسایی دانشآموزان در معرض خطر نیز توسط کارشناسی آسیبهای اجتماعی و شخص مدیران مدارس به صورت مستمر صورت گرفته که این امر منشا اثرات مثبتی بوده است.
فتحعلی لو با اشاره به نتایج این اقدامات، تصریح کرد: در سایه این رصد، پایش و غربالگری جامع، اطلس آسیبهای اجتماعی دانشآموزان شهرستان مهیا شده است.
وی اضافه کرد: این اطلس، امکان دسته بندی آسیبها و تعیین فراوانی موارد را فراهم میآورد که بر اساس آن میتوان گامهای عملیاتی موثرتری برداشت و تمرکز را بر اهداف تعیین شده معطوف ساخت.
مدیر آموزش و پرورش خوی در پایان سخنان خود بر لزوم استفاده حداکثری از پتانسیل نهادهای دیگر تاکید کرد و گفت: ما حساب ویژهای روی ظرفیت سایر نهادها و اعضای ۹ گانه ائتلاف میز نماد باز کردهایم تا با همکاری و همافزایی، به اهداف عالیه این طرح در راستای سلامت اجتماعی دانشآموزان دست یابیم.