به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قطار بیست و پنجمین فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به هفته پایانی در نیم فصل نخست رسید و مدعیان در تکاپوی ارتقای جایگاه خود در هفته پایانی نیم فصل نخست هستند.

سپاهان اصفهان، ششم دی ماه میزبان چادرملو اردکان است، شاگردان محرم نویدکیا هرچند شروع خوبی در آغاز لیگ نداشتند، اما از فرصت سوزی رقبایشان بیشترین استفاده را کرده و خود را به صدر جدول رساندند.

طلایی پوشان ۲۷ امتیازی در حال حاضر با یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس با ۲ امتیاز اختلاف در صدر جدول هستند و در صورتی که در این دیدار به پیروزی برسند، بدون توجه به نتیجه بازی معوقه خود برابر استقلال، قهرمان نیم فصل خواهند شد.

ذوب آهن، دیگر نماینده اصفهانی در لیگ برتر هم ششم دی ماه مهمان استقلال اهواز خواهد بود.

ذوبی‌ها هم با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارند.