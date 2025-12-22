پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان همدان گفت: تومولوس تپه نقارهچی نهاوند میتواند زوایای ناشناختهای از دوره سلوکی را آشکار کند این اثر تنها تومولوس کشف شده متعلق به دوره سلوکی در کشور است و از منظر باستانشناسی و مطالعات تاریخی، اهمیت ویژهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن جانجان در نشست تخصصی باستانشناسی از سلسله رویدادهای جانبی همایش بینالمللی «هگمتانه و چشمانداز فرهنگیتاریخی همدان»، مقالهای با موضوع «بازخوانی و تحلیل تومولوس دوره سلوکی تپه نقارهچی نهاوند» ارائه و توضیحاتی را پیرامون این موضوع بیان کرد.
به گفته رئیس بنیاد ایرانشناسی استان همدان، تومولوس تپه نقارهچی نهاوند یکی از آثار منحصربهفرد ایران به شمار میرود و تنها تومولوس کشف شده متعلق به دوره سلوکی در کشور است که از منظر باستانشناسی و مطالعات تاریخی، اهمیت ویژهای دارد.
او با اشاره به اینکه تپه نقارهچی با ارتفاع ۸ متر در جنوب شرقی نهاوند و در حاشیه باغهای این شهر قرار دارد و در گزارش سفر ناصرالدینشاه به این تپه و آرامگاه اشاره شده است، افزود: نهاوند از شهرهای مهم در حکومت سلوکیان است و از طرف دیگر وجود معبد لائودیسه در این منطقه میتواند اثباتگر این باشد که این آرامگاه مربوط به یک فرد مهم مانند یک سردار رده بالا یا ساتراپ (شهربان) و یا پادشاهی از دوران سلوکی باشد که ما درصدد کشف این گورهای سلطنتی هستیم.
سرپرست تیم کاوش تپه نقارهچی نهاوند با اشاره به اینکه شهر نهاوند در دوره سلوکی ساخته شده است، اظهار کرد: نهاوند در این دوره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و وجود آثاری همچون لائودیسه در این منطقه، جایگاه تاریخی آن را برجستهتر میکند.
جانجان تأکید کرد: بازخوانی و مطالعه تومولوس تپه نقارهچی در کنار دیگر آثار مهمی، چون لائودیسه، میتواند زوایای تاریخی مهمی از دوره سلوکی در غرب کشور را روشن کرده و به درک دقیقتری از تحولات این دوره منجر شود.
او تصریح کرد: تاکنون نتایج کاوشها ارتباط بین معبد لائودیسه و نقارهچی را تقویت کرده و در حال حاضر به یک گور تومولوسی دوره سلوکی ختم شده است که نخستین آرامگاه تومولوسی ایران در شهرستان نهاوند است و میتواند بسیاری از زوایای تاریک تاریخ غرب کشور در دوران سلوکی را کشف کند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان همدان بیان کرد: در زمان پادشاهی آنتیوخوس سوم، نهاوند تبدیل به یکی از شهرهای مهم این پادشاهی شد تا جایی که وی معبدی به نام لائودیسه را در آن ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت کرد.
جانجان اضافه کرد: بر اساس شواهد تاریخی از دوره سلوکیان اسامی شهرهایی از جمله آنتوخیه، الکساندریا، آپولو و لائودیسه بر جا مانده است و لائودیسه همان نهاوند کنونی است که با توجه به اهمیت این شهر باستانشناسان به دنبال کشف گورستان آن هستند.
او اضافه کرد: با توجه به کمبود آثار دوره سلوکی در ایران، از وجود معماری شهرهای یونانی و آداب رسوم تدفین آنها اطلاعی نداریم بنابراین کشف معبد لائودیسه و یا آرامگاه یک سردار و یا ساتراپ سلوکی میتواند سرنخی برای شناخت معماری و آیین تدفین سلوکیها در ایران و تاثیرپذیری احتمالی آنها از ایرانیها باشد و نقش بسزایی در جذب گردشگر دارد.