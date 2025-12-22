به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا در این اجلاس گفت: مرحله یگانی اجلاس سراسری نماز با مشارکت ۳۵۰ نفر از دلاورمردان نیروی زمینی ارتش و اعضای خانواده آن‌ها به مدت دوماه برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالله کیان نژاد افزود: اجلاس سراسری پایانی در دانشگاه آزاد شهرضا با هدف ترویج فرهنگ نماز و نماز خوانی و بزرگداشت این فریضه الهی در راستای جهاد تبیین برگزار و از برگزیدگان این مرحله تجلیل شد.

امیر کیان نژاد گفت: برگزیدگان این اجلاس به مرحله سراسری نیروی زمینی ارتش معرفی می‌شوند.