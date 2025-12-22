مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج و فرزند از مرز ۲۰۱ همت گذشت، اعلام کرد: بیش از ۹۰۰ هزار متقاضی وام خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مصطفی قمری وفا روز دوشنبه در فضای مجازی نگاشت: طی ۹ ماه گذشته ۱۶۴ همت به ۴۹۵ هزار نفر وام ازدواج و همچنین حدود ۳۷ همت به ۴۰۵ هزار نفر از متقاضیان وام فرزندآوری پرداخت شد.

وی افزود: سهمیه‌های مصرف‌نشده تسهیلات قرض‌الحسنه خرید کالای ایرانی در شبکه بانکی نیز به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل شد تا تعداد پرداختی‌ها افزایش یابد.