سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سوداگر مرگ که در حال جابجایی مواد مخدر بود خبر داد.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما، سرهنگ "محمد کبود تبار" گفت: در راستای بازدید عوامل انتظامی کلانتری ۲۱۰ پایانه شرق از پایانههای ارسال کالا، به فردی که چهره خود را پوشانده بود و تعدادی بسته در دست داشته مشکوک و برای بررسی موضوع وی را مورد بازرسی قرار میدهند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: ماموران پلیس در اقدامات فنی مقدار ۱۰ بسته قرص روانگردان و ۴۵ گرم شیشه از داخل بستهها کشف کردند.
سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم نیز پس از انتقال به کلانتری به جرم خود اعتراف و برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.
سرهنگ کبود تبار به شهروندان توصیه کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و پیشگیری از اعتیاد همواره در اولویت مامورین پلیس قرار دارد و پلیس خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم میباشد.