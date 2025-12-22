به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این اقلام که شامل مقادیر قابل توجهی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارو‌های مکمل تقلبی و دست‌ساز و دیگر فرآورده‌های غیرمجاز بود، در ماه‌های گذشته از مراکز عرضه شهرستان کشف و توقیف و پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، به‌منظور حفظ سلامت مصرف‌کنندگان معدوم شد.

حمیدرضا بنفشه با تأکید بر برخورد قاطع با توزیع‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور قاچاق و تقلبی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره ۰۳۱۵۵۴۷۰۲۱۲ به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان گزارش دهند.

وی همچنین یادآور شد: شهروندان می‌توانند برای بررسی اصالت کد بهداشتی درج‌شده بر روی محصولات غذایی به سامانه fdacrm.ir مراجعه کنند و فهرست فرآورده‌های سلامت‌محور غیرمجاز، تقلبی و قاچاق را از طریق نشانی fda.gov.ir/fake مشاهده کنند.