مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران اعلام کرد: برای اصلاح و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محورهای استان به ۲ همت اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اعلام آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای بارش برف گفت: ۲۰۵ دستگاه ماشین‌آلات در قالب ۴۰ اکیپ راهداری در ۲۲ راهدارخانه استان مستقر شده و تاکنون هیچ‌گونه انسداد محور در اثر بارش گزارش نشده است.

محسن محمدنژاد در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل رانندگان و راهداری گفت: نگهداری راه‌ها از مهم‌ترین وظایف این اداره‌کل است و شامل ایمن‌سازی، نصب حفاظ میانی، خط‌کشی و تأمین روشنایی طولی محورهای استان می‌شود.

وی افزود: امسال حدود ۱۶ کیلومتر حفاظ میانی با اعتبار ۶۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و یک‌هزار و ۹۱۰ کیلومتر خط‌کشی با هزینه ۷۶ میلیارد تومان انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری با اشاره به استانداردهای بین‌المللی نگهداری راه‌ها گفت: طبق عرف جهانی، سه تا شش درصد هزینه ساخت راه باید صرف نگهداری شود، اما اعتباری که در حال حاضر تخصیص داده می‌شود، حدود ۱۰ درصد نیاز واقعی است و این موضوع باعث بروز برخی کاستی‌ها در راه‌ها شده است.

وی افزود: امسال ۱۱ کیلومتر روشنایی طولی در محورهای استان با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان اجرا شده و محور فرودگاه شهدای ساری پس از سال‌ها روشن شد. همچنین محور کندوان طی دو سال با هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان ایمن‌سازی شده و ۱۳ نقطه پرتصادف شناسایی که تاکنون ۱۰ نقطه ایمن‌سازی شده‌اند.

محمدنژاد با بیان اینکه در سفر آینده رئیس جمهور برای رفع نقاط حادثه‌خیز، ۲ همت اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: نصب ۱۸۱ سامانه ثبت تخلف در محورهای استان تاکنون ۷۰۴ میلیون پلاک‌خوانی و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف ثبت کرده است.

وی همچنین از شهروندان خواست برای تردد ایمن در فصل زمستان هشدارهای هواشناسی را رعایت کنند و از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند، زیرا این موضوع هم امدادرسانی را با مشکل مواجه می‌کند و هم می‌تواند خطرناک باشد.

مدیرکل راهداری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع به مردم کمک می‌کند تا سفر ایمن‌تری داشته باشند و اقدامات راهداری مؤثرتر باشد.