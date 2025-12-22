به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کرمی با اشاره به اجرای طرح مراقبت موقت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خانواده میزبان گفت: اکنون ۴۸ کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه در این طرح تمامی کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست از بدو تولد تا ۱۸ سال به عنوان مهمان وارد خانواده‌ها می‌شوند، افزود: سپردن کودک به خانواده میزبان نیاز به دستور یا رأی مرجع قضایی ندارد. مراقبت کودک توسط خانواده میزبان موقت بوده و صرفاً تا زمان باز پیوند به خانواده زیستی یا واگذاری کودک به فرزندخواندگی ادامه می‌یابد.

وی گفت: خانواده میزبان پس از شناسایی و احراز صلاحیت از جمله داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی و مهارت لازم در مراقبت و تربیت کودک و نوجوان با تایید پزشک معتمد سازمان و همچنین نداشتن محکومیت موثر کیفری، داشتن تمکن مالی مناسب برای پرورش و رفاه نسبی کودک و نوجوان و ... می‌توانند درسامانه ملی فرزندخواندگی ثبت نام کند و پس از تکمیل کاربرگ‌های ضروری و بارگذاری اسناد و مدارک و همچنین تائید نهایی توسط کارگروه استانی موفق به پذیرش فرزند به صورت مهمان شوند.

کرمی عنوان کرد: خانواده‌ها و حتی خانم‌های مجرد با شرایط سنی بالای ۳۰ سال با تاییدیه پزشک و روانشناس معتمد از لحاظ سلامت جسمی و روحی، داشتن تمکن مالی مناسب برای پرورش و رفاه نسبی کودک و نوجوان، عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، حسن شهرت به اخلاق، می‌توانند در طرح میزبان شرکت کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه متقاضیان فرزندپذیری با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان محل سکونت خود پس از اخذ مشاوره‌های لازم و آگاهی از شرایط و فرایند فرزندپذیری می‌توانند به سامانه http://adoption.behzisti.net مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند، افزود: متقاضیان بالای ۵۰ سال ترجیحاً می‌توانند مراقبت موقت کودکان بالای ۲ سال را بر عهده بگیرند.

وی گفت: تمامی شهروندانی که شرایط میزبانی از کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی را دارند می‌توانند جهت اطلاع از جزییات بیشتر به ادارات بهزیستی مراجعه کنند.