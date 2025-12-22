به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ " عبدالوهاب علائی "گفت: ماموران کلانتری ۱۷۹ خلیج در راستای کاهش جرایم و دستگیری سارقان در سطح منطقه، حین گشتزنی به یک دستگاه خودروی سواری همراه با راننده که بعد از دیدن ماموران قصد ترک محل را داشته مشکوک و برای بررسی خودرو وی را متوقف میکنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران در بازرسی اولیه از خودرو تعداد ۶ باند و ابزار آلات مخصوص سرقت کشف کردند که متهم اظهار داشته آنها را از یک مالخر خریده و ابزار آلات را نیز پیدا کرده است.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پس از انتقال متهم به کلانتری مشخص شد وی دارای سوابق متعدد سرقت لوازم خودرو بوده و برخلاف اظهارات ضد و نقیض و انکار هرگونه سرقت در بازجویی‌های فنی پلیسی به جرم خود اعتراف کرد.

وی افزود: متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قاونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ علائی به شهروندان توصیه کرد: از لوازم ایمنی و ضد سرقت و دزدگیر‌های تصویری برای بالا رفتن ایمنی خودروی خود استفاده کنند و از پارک کردن خودروی خود در مکان‌های خلوت و کم تردد خودداری کنند.