به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

وی یکی از شاگردان امام خمینی (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.

از جمله سوابق این مجاهد مبارز؛ امام جمعه شهر مهدیشهر ، مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان، امامت جمعه سمنان ، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری‌ است .